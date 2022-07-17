У росії працюють над заміною системи SWIFT
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Російська влада працює над тим, щоб відмовитися від міжнародної системи передачі фінансових повідомлень SWIFT на тлі санкцій і відключення від неї низки російських банків.
Про це повідомив помічник президента росії з економічних питань Максим Орєшкін, передає «Голос Америки».
«Зі SWIFT дуже просто: ми зробимо так, що в ньому потреби не буде. Ми зараз концентруємося на тому, щоб зробити максимально комфортною зовнішню економічну діяльність», — сказав він.
Наступного тижня влада рф зустрінеться з представниками Туреччини, щоб обговорити налаштування платежів. Орєшкін додав, що з Китаєм також обговорюються інноваційні ідеї, які можуть «кардинально змінити ситуацію».
- Через масштабне вторгнення військ росії в Україну на рф наклали санкції, які передбачають відключення банків від SWIFT. Під ці санкції потрапили ВТБ, «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, «Россия», Совкомбанк і ВЭБ (Внешэкономбанк), Сбербанк, Россельхозбанк та інші.