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Ілон Маск попросив суд не проводити розгляд за позовом Twitter у прискореному режимі та відкласти справу до лютого 2023 року. Адвокати мільярдера 16 липня запросили в Канцлерського суду Делавера відхилити запит Twitter про проведення прискореного чотириденного розгляду.

Про це повідомляє Insider.

Представники Маска заявили, що справи такого масштабу не можуть завершуватися в такі короткі терміни. Ілон Маск вважає, що спроба Twitter вирішити питання «зі швидкістю світла» пов’язана з бажанням компанії приховати правду про кількість фейкових акаунтів.

Адвокати бізнесмена просять суд перенести слухання на 13 лютого 2023 року, щоб фахівці Маска провели «аналіз великого обсягу даних».

Суд вирішить долю слухань 19 липня.