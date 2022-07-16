Ілон Маск попросив суд не проводити розгляд за позовом Twitter
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Ілон Маск попросив суд не проводити розгляд за позовом Twitter у прискореному режимі та відкласти справу до лютого 2023 року. Адвокати мільярдера 16 липня запросили в Канцлерського суду Делавера відхилити запит Twitter про проведення прискореного чотириденного розгляду.
Про це повідомляє Insider.
Представники Маска заявили, що справи такого масштабу не можуть завершуватися в такі короткі терміни. Ілон Маск вважає, що спроба Twitter вирішити питання «зі швидкістю світла» пов’язана з бажанням компанії приховати правду про кількість фейкових акаунтів.
Адвокати бізнесмена просять суд перенести слухання на 13 лютого 2023 року, щоб фахівці Маска провели «аналіз великого обсягу даних».
Суд вирішить долю слухань 19 липня.
- 5 квітня 2022 року Ілон Маск купив 9,2% акцій Twitter, після чого компанія запропонувала йому місце в раді директорів. Маск відмовився і 14 квітня запропонував купити Twitter за $44 мільярди, але в цьому питанні почалися затримки. Маску не вдалося перевірити інформацію про фейкові акаунти.
- 9 липня Ілон Маск заявив, що розриває угоду щодо покупки Twitter, оскільки представники соцмережі порушили умови. 13 липня Twitter подала на мільярдера до суду.