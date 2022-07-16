Міністр оборони рф доручив окупаційним силам наростити наступ на всіх напрямках
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Міністр оборони рф сергій нойгу наказав військам наростити наступ на всіх напрямках в Україні.
Про це повідомляє пресслужба міноборони.
Свій наказ шойгу пояснив тим, що необхідно «виключити нанесення Києвом масованих ударів по цивільній інфраструктурі, мешканцям Донбасу та іншим регіонам».
- 4 липня путін під час зустрічі з міністром оборони шойгу наказав дати «відпочити» підрозділам, які брали участь у боях у Луганській області. Для росіян бої дались вкрай важко.
- Масові наступи після цього уповільнилися, проте це могло статися через активне застосування ЗСУ систем HIMARS, які знищили за липень понад 30 логістичних воєнних об’єктів російських окупантів.