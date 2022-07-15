Події 1 липня в огляді «Бабеля»: рф обстріляла два виші в Миколаєві, ЗСУ збили російські Су-25, а в полоні в «днр» помер британський волонтер

Новини

Від самого початку повномасштабної війни росії проти України «Бабель» щодня веде текстовий онлайн подій та оперативно інформує про головні новини в Telegram-каналі. Ми також робимо щоденний дайджест найголовніших подій дня на випадок, якщо ви не мали змоги стежити за онлайном.

Росіяни випустили по Миколаєву щонайменше 10 ракет. Вони влучили в основні виші міста — Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова та Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського. Пошкоджені десятки розташованих довкола будинків. На місцях вибухів працюють рятувальники, наразі відомо про двох постраждалих. Загалом за добу по Миколаївщині росіяни завдали 31 ракетного удару.

Уночі дві російські ракети вдарили неподалік навчального закладу в Холодногірському районі Харкова. Вибух пошкодив фасад будівлі, зокрема вибив вікна, також зруйновані трамвайні колії навпроти навчального корпусу. Ще одна ракета влучила в подвірʼя неподалік школи в Індустріальному районі, будівля зазнала пошкоджень. Попередньо, жертв і постраждалих немає.

Російські окупанти завдали удару ракетами по Вінниці з мису Фіолент у Криму. Біля нього перебували кораблі, з яких і запустили три ракети типу «Калібр». У Вінниці після ракетного удару по центру міста оголосили день жалоби. Російські ракети вбили 23 людини, зокрема трьох дітей. 197 постраждалих звернулися по допомогу, 11 людей досі вважаються зниклими безвісти. Будинок культури та Будинок побуту у Вінниці, які постраждали від російського ракетного удару, знесуть.

У Донецькій області минулої доби російські війська вбили трьох мирних жителів, семеро людей зазнали поранень. На лінії фронту з боку Луганщини російські загарбники продовжують завдавати артилерійських і ракетних ударів, після цього вони вдаються до штурму. Було три атаки зі ствольної артилерії, чотири — з мінометів, одна — із реактивних систем залпового вогню, пʼять — із танків. В окупованій Кадіївці (колишній Стаханов) Луганської області горить і детонує, імовірно, склад боєприпасів. Місцеві жителі публікують відео.

Українські сили ППО збили два ворожі літаки Су-25, які намагалися атакувати українські позиції в районі населених пунктів Оріхів і Степове. Це зробили бійці Центру спецоперацій «А». Також вони знищили чотири БМП, БТР і склад боєприпасів росіян.

Нові супутникові знімки, опубліковані у звіті британського Центру інформаційної стійкості (CIR), показали, що з 12 травня до 29 червня на Старокримському кладовищі в Маріуполі викопали приблизно 1 400 нових могил. А радник мера міста Петро Андрющенко стверджує, що від початку липня на Старокримському кладовищі зʼявилися щонайменше 1 500 нових могил.

Британець Пол Юрі, якого захопили в «днр», помер у полоні. Раніше так звана омбудсман «днр» дарʼя морозова заявляла, що британець помер 10 липня «від хвороб і стресу».

Українська ІТ-компанія Alty створила додаток «ркин» («русский корабль, иди нахуй»), який відстежує втрати росіян у війні з Україною. Проте магазин додатків для гаджетів Apple — App Store — вимагає прибрати з додатка цю інформацію.