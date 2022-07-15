Двом капітанам російських суден повідомили про підозру — вони вивозили українське зерно

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Прокуратура України оголосила підозри двом капітанам російських суден «Матрос Позинич» і «Михаил Ненашев», які вивозять вкрадене українське зерно.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, капітани цих суден систематично заходять і виходять із закритого Севастопольського порту, куди росіяни звозять зерно з окупованих територій. Далі ці судна везуть зерно до третіх країн. Щоб приховати перевозку зерна, капітани вимикали автоматичну ідентифікаційну систему (AIS) та вносили до неї фіктивні відомості — нібито кораблі прямують до портів рф, а не в закриті морські порти тимчасово окупованого Криму.

Капітанам повідомили про підозру в порушенні порядку вʼїзду та виїзду з тимчасово окупованої території (ч. 2 ст. 332-1 КК). Поки їм загрожує від 3 до 5 років увʼязнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.