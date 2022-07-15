«Медіа Група Україна» починає звільняти людей, але трансляцию телемарафону хочуть продовжити
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Tim Mossholder / Unsplash
Медіахолдинг «Медіа Група Україна» починає звільняти працівників — кожному обіцяють виплатити від 3 до 12 «довоєнних» окладів залежно від кількості років роботи.
Про це йдеться у листі Євгенія Бондаренка (директора медіахолдингу) до працівників, який є у розпорядженні «Бабеля».
«На превеликий жаль ми розпочинаємо прощатися зі співробітниками. В першу чергу це стосуватиметься «четвертої категорії» — це працівники, які станом на 11 липня не були задіяні у виробничих процесах. Попередньо я проговорив з керівниками активів — й вже з понеділка вони, за участі ейчарів, розпочнуть комунікації з керівниками підрозділів», — йдеться у листі.
Медіахолдинг планує продовжувати транслювати національний марафон «Єдині новини» до набрання чинності рішення Нацради з телебачення та радіомовлення щодо анулювання ліцензій та відповідного рішення Мінюсту. Виробництво власних продуктів телеканали холдингу припиняють.
«Станом на сьогодні ми поступово випрацьовуємо наш план дій після заяви Акціонера. Це вимушений крок, продиктований набранням чинності закону «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)». Як найбільший приватний інвестор в економіку України, Рінат Леонідович неодноразово наголошував, що не був, не є й не буде олігархом. Ми відмовляємося на користь держави від усіх ефірних і супутникових телевізійних ліцензій наших каналів. Припинили власне виробництво та мовлення телеканалів «Україна», «Україна 24», «Футбол 1/2/3», «Індиго», «НЛО ТБ». Також анулюємо всі друковані ліцензії, включаючи «Vogue». Повністю зупинили всі активності нашого ЗМІ «Сьогодні» та всього діджитал-напрямку», — сказано у листі.
Інший учасник медіаринку у коментарі Бабелю заявив, що інші медіа групи проти того, щоб «Медіа Група Україна» брала участь у телемарафоні. «Якщо виходиш з проекту, то будь послідовним», — заявив він.
- 11 липня 2022 року Рінат Ахметов заявив, що виходить з медійного бізнесу. «Медіа Група Україна» відмовилася на користь держави від усіх ефірних і супутникових телевізійних ліцензій і від ліцензій друкованих медіа в Україні. Не працюють також онлайн-медіа МГУ. Медіахолдинг «Медіа Група Україна» Ріната Ахметова обʼєднує канали «Україна», «Україна 24», «Футбол 1/2/3», НЛО TV, мультимедійну платформу «Сьогодні», «Новинну Групу Україна» та інші.
- 14 липня міністр юстиції Денис Малюська заявив, що мільярдер Рінат Ахметов більше не підпадає під визначення олігарха, оскільки він вийшов з медіа-бізнесу, а його бізнес-партнер Вадим Новинський склав мандат нардепа.
- 23 вересня 2021 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт про деолігархізацію. Документ встановлює низку правил для тих, хто потрапить у реєстр олігархів: вони не зможуть фінансувати партії, брати участь у приватизації та будуть зобовʼязані подавати електронну декларацію. Усі чиновники повинні будуть обовʼязково подавати декларацію про контакти, якщо вони матимуть спілкування з олігархом. У разі неподання такої декларації їм загрожує звільнення.
- Олігархом можуть визнати людину, яка бере участь у політичному житті, має значний вплив на ЗМІ, є бенефіціаром монополії та має активів на понад мільйон прожиткових мінімумів (приблизно 2,5 мільярда гривень).
- Рада національної безпеки і оборони вже запустила систему моніторингу олігархів.