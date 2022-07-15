У російському полоні помер британський волонтер Пол Урі

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У російському полоні помер громадянин Великої Британії Пол Урі.

Про це пише BBC.

Міністерство закордонних справ Великої Британії звʼязалося з родиною 45-річного чоловіка, повідомляє Presidium Network, група активістів, яка допомагає його родичам.

Велика Британія намагається отримати від України та російського уряду термінові розʼяснення щодо повідомлень про смерть британського волонтера. «Ми терміново обговорюємо це питання з нашими українськими союзниками та міністерством закордонних справ росії», — заявили в Управлінні закордонних справ, Співдружності та розвитку Великої Британії.

Урі потрапив у полон наприкінці квітня разом з іншим британцем — Діланом Хілі. Їх затримали бойовики «днр» на південь від Запоріжжя. Чоловіки намагалися потрапити на контрольовану росією територію через блокпост, щоб вивезти жінку та її сімʼю. Мати Урі сказала, що він хворів на діабет першого типу і потребував інсуліну.

Представники бойовиків «днр» повідомили, що Урі помер ще 10 липня «від хвороб і сильного стресу».