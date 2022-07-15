Ракетний удар по Вінниці: поліція ідентифікувала 19 із 23 загиблих, ще 8 людей вважають зниклими безвісти

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Пресслужба ДСНС

Поліція ідентифікувала 19 із 23 загиблих внаслідок ракетних ударів по Вінниці. Серед жертв росії троє дітей: 4-річна дівчинка та двоє хлопчиків 7 та 8 років, повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко.

Один із хлопчиків у момент атаки проходив обстеження в медичному центрі. Він загинув разом із мамою

Інший чекав дядька в запаркованому авто та потрапив у вогняну пастку. Родича цього хлопчика відкинуло вибуховою хвилею, нині він госпіталізований.

У лікарні у важкому стані також перебуває і мати 4-річної загиблої дівчинки.

«14 родичів безвісти зниклих людей здали свої біологічні зразки. Наші фахівці вже провели більше 200 зіставлень виділених ДНК-профілів. 12 із 19 ідентифікованих людей впізнали саме за допомогою технології швидкісного встановлення ДНК», — зазначив Клименко.

За його даними, до медиків звернулися 183 потерпілих, 82 з них госпіталізували. Серед поранених чотири дитини. Безвісти зниклими досі вважаються 8 людей.