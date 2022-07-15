Президент Шрі-Ланки подав у відставку на тлі протестів
- Автор:
- Софія Телішевська
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Президент Шрі-Ланки Готабая Раджапакса подав у відставку. Офіційно про це оголосять о 7 ранку за місцевим часом.
Про це заявив спікер парламенту країни Махінда Япа Абейвардена, пише The Washington Post.
Перед цим протестувальники в столиці Шрі-Ланки Коломбо погодилися звільнити урядові будівлі на тлі переговорів зі спікером парламенту.
Вони звинувачують Раджапаксу в довгостроковій масовій корупції та грубому невмілому управлінні економікою країни з населенням близько 22 мільйони людей. Він відкидає звинувачення в корупції.
Після офіційного підтвердження відставки парламент має зібратися 20 липня, щоб обрати нового президента до завершення терміну його повноважень, який закінчується в 2024 році.
- У Шрі-Ланці відбувається наймасштабніша з 1948 року фінансова криза. Валютні резерви країни впали до рекордно низького рівня, у квітні Шрі-Ланка оголосила дефолт. Влада призупинила роботу шкіл і обмежила продаж пального. У кількох великих містах, зокрема в Коломбо, сотні людей годинами стоять у чергах за пальним. Через це відбуваються сутички з поліцією та військовими.
- 6 липня премʼєр-міністр Шрі-Ланки Раніл Вікремесінгхе заявив, що його країна — банкрут.
- 9 липня в найбільшому місті Шрі-Ланки Коломбо протестувальники захопили резиденцію президента та вимагають його відставки.
- Раджапакса втік з країни 13 липня, не подавши заяви про відставку. Спочатку він вирушив на Мальдіви, потім до Сінгапуру, звідки, як повідомляється, передав свою заяву про відставку до Верховної комісії Шрі-Ланки. Згодом він поїхав до Джидди в Саудівській Аравії.
- Спікер закликав надіслати оригінал заяви про відставку до Шрі-Ланки найближчим доступним літаком із Сінгапуру.