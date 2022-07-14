ЗСУ знищили пункт управління і склад боєприпасів росіян у Снігурівському і Баштанському районах Миколаївщини
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- Анна Холоднова
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У Миколаївській області Збройні сили України знищили чергові військові склади окупантів і пункт управління росіян.
Про це повідомили в Оперативному командуванні «Південь».
«Наші підрозділи завдали 4 влучні удари по ворожих цілях на Миколаївщині. Як наслідок знищено пункт управління та склад боєприпасів противника в Снігурівському і Баштанському районах», — зазначили військові.
- 13 липня українські військові влучили в пункт управління російськими військами та посадковий майданчик в окупованій Новій Каховці Херсонської області.