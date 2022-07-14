ДСНС шукає 42 людей, які зникли після ракетного удару по Вінниці. Кількість загиблих зросла до 21

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Пресслужба ДСНС

Рятувальники шукають 42 людей, з якими зник звʼязок після ракетних ударів по центру Вінниці, інформує пресслужба ДСНС.

Станом на 16:35 відомо, що внаслідок атаки росіян загинула 21 людина, серед яких три дитини. Ще 52 людини, зокрема чотири дитини, госпіталізовані, з них 34 українця у важкому стані. За медичною допомогою звернулася 91 особа

Загалом російські ракети пошкодили 55 будівель і 40 автомобілів.

На місці ударів працюють піротехніки, кінологи, психологи ДСНС.