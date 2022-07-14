Від російського обстрілу Вінниці загинув музикант співачки Roxolana
- Автор:
- Олег Панфілович
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Пресслужба ДСНС
Серед загиблих і постраждалих унаслідок ракетного обстрілу Вінниці опинилися музиканти з команди співачки Roxolana, учасниці національного відбору на конкурс «Євробачення». Один із них загинув, інший тяжко поранений.
Про це співачка повідомила в Instagram. Музиканти готувалися до концерту, який мав відбутися в Будинку офіцерів — одній із будівель, обстріляних російськими військами.
«Під час ракетних обстрілів росіянами Вінниці частина нашої команди перебувала в центрі міста, усі вони поранені. Женя загинув. Андрій у важкому стані продовжує боротися за життя в операційній», — повідомила співачка.
- Унаслідок ракетного удару по Вінниці в четвер щонайменше 20 людей загинули. Серед загиблих — троє дітей. Понад 90 людей поранені, половина з них — у важкому стані. Окупанти завдали удару по центру міста, куди влучили три ракети. Удар прийшовся на паркувальний майданчик поблизу девʼятиповерхового Будинку побуту «Ювілейний». Також постраждав Будинок офіцерів і розташовані неподалік житлові будинки.