Від російського обстрілу Вінниці загинув музикант співачки Roxolana

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Пресслужба ДСНС

Серед загиблих і постраждалих унаслідок ракетного обстрілу Вінниці опинилися музиканти з команди співачки Roxolana, учасниці національного відбору на конкурс «Євробачення». Один із них загинув, інший тяжко поранений.

Про це співачка повідомила в Instagram. Музиканти готувалися до концерту, який мав відбутися в Будинку офіцерів — одній із будівель, обстріляних російськими військами.

«Під час ракетних обстрілів росіянами Вінниці частина нашої команди перебувала в центрі міста, усі вони поранені. Женя загинув. Андрій у важкому стані продовжує боротися за життя в операційній», — повідомила співачка.