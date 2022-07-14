Розстріли на Інститутській: прокурори запросили для пʼятьох ексбійців «Беркуту» довічне увʼязнення

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Сьогодні, 14 липня, у Святошинському райсуді Києва проходить засідання у справі розстрілу мітингувальників на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року, під час Революції гідності. Прокурори запросили для підозрюваних ексбійців спецпідрозділу «Беркут» довічне позбавлення волі.

Про це повідомляє кореспондент «Бабеля» із зали суду.

Прокурор Ігор Земсков заявив, що обставин, які помʼякшують відповідальність підозрюваних, не встановлено. Довічне увʼязнення просять для Олександра Маринченка, Сергія Зінченка, Павла Аброськіна, Олега Янішевського і Сергія Тамтури.

Наразі судова справа на завершальному етапі дебатів — сторони пояснюють свою позицію щодо всіх зібраних доказів.