«Заради трансатлантичної єдності». У Литві погодилися на умови Єврокомісії для відновлення російського транзиту до Калінінграду

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Уряд Литви вирішив погодитися на умови Єврокомісії щодо відновлення транзиту російських товарів до Калінінградської області. Там наголосили, що поки у країні не вигадають механізм перевірки транзиту таких товарів, заборона діятиме.

Про це заявила премʼєр країни Інгріда Шимоніте, пише Delfi.

Вона наголосила, що розʼяснення Єврокомісії є думкою ЄС про самі документи ЄС. Водночас, вони не повинні узгоджувати свою позицію з позицією країн-членів Євросоюзу. Але Шимоніте подякувала Брюсселю за те, що були на контакті з Литвою та враховували її думку.

Премʼєр підкреслила, що позиція Єврокомісії підтверджує, що того режиму транзиту товарів, який був до 16 червня, уже не буде. Вона зазначила, що тепер справа Литви — враховувати цю позицію чи ні.

«Я підтверджую, що литовські установи мають намір врахувати цю думку, але не тому, що ми вважаємо, що із 17 червня щось не застосовувалося належним чином», — сказала вона.

Шимоніте пояснила, що Литва погодилися на ці умови з трьох причин: поваги до Єврокомісії, універсальності рекомендацій для всіх країн, а не лише для Литви, і поваги до трансатлантичної єдності. На останній причині вона зупинилася більш детально.

«Реакція західного світу на війну в Україні поки що багато в чому успішна саме завдяки єдності країн і тому, що вони погоджуються з принципових питань, бо не витрачають час на якісь внутрішні несуттєві суперечки», — підкреслила литовська премʼєр.