Голова ОП Андрій Єрмак запропонував створити комісію з контролю використання зброї від союзників
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Ратинський В'ячеслав / УНІАН
Голова офісу президента Андрій Єрмак запропонував Верховній Раді створити Тимчасову слідчу комісію, яка займатиметься питанням контролю над використанням західної зброї, отриманої у якості допомоги.
Про це він написав у своєму Telegram.
«Питання зброї для нашої держави — це пріоритет [...]. Наша мета — максимальна прозорість, наскільки це можливо в умовах воєнного стану. Вся отримана західна зброя знаходиться на обліку і відправляється на фронт. Все чітко контролюється і тепер цей процес стане ще більш відкритим. Саме прозорість є кращим рецептом проти російських маніпуляцій і фейків», — заявив Єрмак.
Голова ОП зауважив, що парламент повинен бути залучений до контролю над озброєнням насамперед як законодавчий орган. Щодо слів про російські маніпуляції та фейки, то цим твердженням він ймовірно відповів на претензії членкині Палати представників Конгресу США від Республіканської партії Вікторії Спартц, яка раніше просила «вирішити проблему» Єрмака і вимагала механізм контролю над американською допомогою.
Видання ZN.UA зазначає, що у в Україні давно є система запитів на озброєння, яка дозволяє контролювати обсяги, номенклатуру і ціни озброєнь, що надходять в Україну. Тому доцільність ТСК дуже сумнівна.
За свідченням джерел видання, міністр оборони Олексій Рєзніков обіцяв запровадження цієї системи своїм західним колегам ще п’ять тижнів тому, але Міноборони гальмує ухвалення Кабміном постанови про імплементацію цієї системи. Навіть якщо у Рєзнікова є сумніви щодо захищеності цієї програми, то ще існує логістична програма LOGFAS, яка використовується в НАТО. Вона безкоштовно передана ЗСУ у 2019 році і в Україні вже є фахівці із цієї програми. Крім того, вона адаптована під українські реалії, але досі не запущена, зазначають журналісти.
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