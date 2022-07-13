Премʼєр Чехії: У сьомому пакеті санкцій ЄС не буде заборони на поставки російського газу

Новини

Getty Images / «Бабель»

Премʼєр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що в сьомому пакеті санкцій Євросоюзу не буде заборони на поставки російського газу.

Про це пише Reuters.

За його словами, це повʼязано із тим, що деякі країни залежать від російського газу, і це проблематично. Санкції проти росії повинні обмежувати та впливати на рф, а не країни, які ці обмежувальні заходи впроваджують, заявив чеський премʼєр.