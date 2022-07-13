Премʼєр Чехії: У сьомому пакеті санкцій ЄС не буде заборони на поставки російського газу
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- Костя Андрейковець
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Getty Images / «Бабель»
Премʼєр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що в сьомому пакеті санкцій Євросоюзу не буде заборони на поставки російського газу.
Про це пише Reuters.
За його словами, це повʼязано із тим, що деякі країни залежать від російського газу, і це проблематично. Санкції проти росії повинні обмежувати та впливати на рф, а не країни, які ці обмежувальні заходи впроваджують, заявив чеський премʼєр.
- У червні голова МЗС України Дмитро Кулеба казав, що сьомий пакет санкцій обовʼязково буде, але без газового ембарго. Деяким країнам, які критично залежать від російського газу, ще потрібно знайти певні технологічні рішення.
- За даними Bloomberg, сьомий пакет презентують найближчим часом. Наразі в ЄС розглядають введення заборони на придбання російського золота, а також перевірку і виправлення всіх попередніх санкцій, щоб перекрити лазівки для їх порушення.