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Новий посол України в Польщі офіційно заступив на посаду

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Jacub Szymczuk/KPRP

Новий посол України в Польщі Василь Зварич вручив вірчі грамоти польському президенту Анджею Дуді.

Про це повідомило посольство України в Польщі у Twitter.