Новий посол України в Польщі офіційно заступив на посаду
- Автор:
- Анна Холоднова
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Jacub Szymczuk/KPRP
Новий посол України в Польщі Василь Зварич вручив вірчі грамоти польському президенту Анджею Дуді.
Про це повідомило посольство України в Польщі у Twitter.
- 13 червня Василь Зварич прибув до Варшави. Указ про призначення нового посла Володимир Зеленський підписав 8 лютого. Зварич замінив на посаді Андрія Дещицю, який працював у Польщі з 13 жовтня 2014 року.
- Зварич перебував на посадах директора Другого територіального департаменту МЗС і заступника директора Департаменту інформаційної політики МЗС. Він також обіймав дипломатичні посади у посольствах України у Польщі (двічі), Туреччині та США.