Поляки збирають гроші на 20 дронів-камікадзе Warmate. Їх передадуть Україні

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Поляки оголосили збір коштів на 20 дронів-камікадзе Warmate від польської WB Electronics та на наземну станцію управління. Все це передадуть на потреби військ України.

За словами організатора збору, компанія-виробник дронів погодилась зайнятись поставкою одного комплексу в Україну після перерахування коштів. Для цього потрібно зібрати 4 млн злотих (24,7 млн грн). За перший день вже зібрано 20 500 злотих.

Один комплекс — це станція управління і 20 дронів-камікадзе, які можуть знищувати ворожі цілі у глибокому тилу (радіус дії — 10 кілометрів).