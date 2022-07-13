ЗМІ: У Євросоюзі погодили умови відновлення транзиту російських товарів до Калінінграда

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Марієнко Андрій / УНІАН

У Європейському Союзі погодили основні умови відновлення російського транзиту до Калінінградської області. Найближчим часом цей документ представлять Литві.

Про це пишуть литовське видання TV3 і російське «Известия».

Зазначається, що транзит усіх російських товарів до Калінінграда буде дозволений через територію Литви як залізницею, так і автотранспортом. Водночас Литва контролюватиме кількість товарів, щоб рф не використовувала цей механізм для обходу санкцій та експорту своїх товарів.

Крім цього, Литві доведеться змінити своє законодавство, щоб визначити механізм встановлення квот і зупинки транзиту в разі порушення з боку рф.

Найближчим часом цей документ передадуть на узгодження Литві. Але російські ЗМІ пишуть, що литовці нібито проти, а перемовини між ЄС і Литвою тривають уже кілька тижнів.