ЗМІ: У Євросоюзі погодили умови відновлення транзиту російських товарів до Калінінграда
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
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Марієнко Андрій / УНІАН
У Європейському Союзі погодили основні умови відновлення російського транзиту до Калінінградської області. Найближчим часом цей документ представлять Литві.
Про це пишуть литовське видання TV3 і російське «Известия».
Зазначається, що транзит усіх російських товарів до Калінінграда буде дозволений через територію Литви як залізницею, так і автотранспортом. Водночас Литва контролюватиме кількість товарів, щоб рф не використовувала цей механізм для обходу санкцій та експорту своїх товарів.
Крім цього, Литві доведеться змінити своє законодавство, щоб визначити механізм встановлення квот і зупинки транзиту в разі порушення з боку рф.
Найближчим часом цей документ передадуть на узгодження Литві. Але російські ЗМІ пишуть, що литовці нібито проти, а перемовини між ЄС і Литвою тривають уже кілька тижнів.
- 18 червня влада Литви запровадила заборону на залізничний та автомобільний транзит підсанкційних товарів через свою територію в Калінінградську область росії. Заборона торкнулася вугілля, металів, цементу, деревини, будівельних матеріалів і високотехнологічних виробів. За словами губернатора Калінінградської області, під заборону потрапили 40—50% усіх вантажів. У МЗС Литви заявили, що обмеження запровадили після консультації з Єврокомісією та під її керівництвом.
- У відповідь росія почала погрожувати Литві, а в Калінінградській області розпочалися військові навчання. Секретар ради безпеки рф патрушев заявив, що кремль найближчим часом відповість на «блокаду» області, а жителі Литви «серйозно відчують на собі наслідки цих заходів».
- Der Spiegel із посиланням на джерела в Єврокомісії пише, що в ЄС планують дозволити росії транзит підсанкційних товарів до Калінінградської області, але тільки в обсягах, сумірних із поставками до вторгнення в Україну.