Удар по Часовому Яру: кількість загиблих зросла до 46

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В результаті ракетного удару росіян по житловому району Часового Яру (Донецька область) загинули щонайменше 46 людей.

Про це повідомила речниця Донецької обласної військової адміністрації Тетяна Ігнатченко в ефірі національного телемарафону.

«Остання цифра станом на зараз – 46 тіл вдалося рятувальникам підняти на поверхню з-під завалів 9-х людей врятовано», — сказала вона. Ігнатченко додала, що рятувальники вже розібрали приблизно 85% завалів і планують у середу завершити рятувальну операцію.