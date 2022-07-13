Twitter подав до суду на Ілона Маска. Юристи соцмережі обіцяють виграти справу за 4 дні

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Twitter подав до суду на генерального директора Tesla, мільярдера Ілона Маска, щоб змусити його завершити придбання соціальної медіакомпанії за $44 мільярди.

Про це повідомляють ABC News та Bloomberg.

Юристи Twitter кажуть, що їм потрібно лише чотири дні у суді Делаверу, щоб довести, що Маска слід змусити виконати домовленість та заплатити по $54,20 за акцію Twitter.

Позов починається зі звинувачення «Маск відмовляється виконувати свої зобов’язання перед Twitter та його акціонерами, тому що підписана ним угода більше не відповідає його особистим інтересам».

Вони називають історію з Маском «публічним видовищем», яке той влаштував у своїх цілях.

«Влаштувавши публічне видовище, щоб втягнути Twitter у гру, і запропонувавши, а потім підписавши зручну для продавців угоду про злиття, Маск, очевидно, вважає, що він — на відміну від будь-якої іншої сторони, яка підлягає контрактному праву штату Делавер — вільний змінити свою думку, розгромити компанію, порушити її роботу, знищити акціонерну вартість і піти», — йдеться в позові.