«Покарання буде невідворотним». У Радбезі прокоментувалили знищення працівниками ДБР важливих кримінальних справ
- Автор:
- Софія Телішевська
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Секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував імовірне знищення представниками Державного бюро розслідувань матеріалів важливих кримінальних справ.
Про це він сказав в інтервʼю «Радіо Свобода».
«Покарання буде невідворотним. Ті люди, які знищували ці документи, треба буде розбиратися, чому вони це робили, хто їм давав вказівку, де були знищені ці документи. Одна справа, якщо це було на території міста Києва, коли справді були спекотні дні (24—25 лютого). Інша справа, якщо це відбувалось за межами столиці. Тому треба розбиратися, на підставі чого все це було», — зазначив Данілов.
- 7 липня журналісти телеканалу «Настоящее время» повідомили, що представники ДБР у перший день повномасштабного торгнення росії в Україну знищували важливі документи. В Офісі генерального прокурора підтвердили, що на початку повномасштабного вторгнення слідчі Держбюро розслідувань знищили частину матеріалів різних кримінальних справ. Наразі там працюють над тим, щоб відновити інформацію.