Під завалами будинку у Часовому Яру дістали тіла 43 людей. Пошук триває

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Під час розбору завалів будинку в Часовому Яру на Донеччині рятувальники дістали тіла ще чотирьох мирних мешканців. Загалом ракетний удар росіян убив 43 людей, серез яких був хлопчик 9 років.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій на Донеччині.

Співробітники ДСНС розібрали понад 420 тонн зруйнованих елементів будинку, роботи тривають. Девʼятьох людей вдялося витягнути живими.