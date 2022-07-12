Уряд готує іспити з мови, історії та Конституції України для претендентів на громадянство

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

В уряді підготують законопроєкти щодо запровадження комплексного іспиту для набуття громадянства України.

Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, відповідне протокольне доручення уряд отримав сьогодні за завданням президента.

Тепер Міністерство юстиції та Міністерство внутрішніх справ підготують і внесуть на розгляд уряду відповідні законопроєкти. А Міністерству освіти і науки спільно з Національною комісією зі стандартів державної мови доручили розробити та затвердити програми іспиту на рівень володіння державною мовою, а також з історії України й основ Конституції.