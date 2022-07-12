США ліквідували лідера «Ісламської держави» в Сирії

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Ударний безпілотник США ліквідував на північному заході Сирії лідера терористичного угруповання Ісламська держава Махера аль Агаля.

Про це з посиланням на Центральне командування США повідомляють Reuters, NBC і The Jerusalem Post.

Дрон атакував терориста в сільській місцевості. Попередньо, він їхав на мотоциклі в супроводі бойовиків. Унаслідок удару тяжкі поранення отримав близький соратник аль Агаля.