Країни ЄС заморозили €13,8 мільярда російських активів

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Rock Cohen / Flickr

Європейський Союз заморозив російські активи на суму €13,8 мільярда від початку повномасштабного вторгнення росії.

Про це повідомляє RTBF.

За словами єврокомісара з питань юстиції Дідьє Рейндерса понад €12 мільярдів заморозили лише в пʼяти державах-членах. «Ми повинні продовжувати переконувати інші держави-члени робити те саме. Я сподіваюся, що найближчими тижнями ми побачимо активізацію цих процесів у всіх державах-членах», — сказав Рейндерс. При цьому він відмовився розкрити назви пʼяти країн ЄС, які заморозили найбільше активів.