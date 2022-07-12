«Схеми»: Колишній заступник голови адміністрації януковича портнов виїхав з України
- Автор:
- Анна Холоднова
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Facebook / Андрей Портнов
Колишній перший заступник глави Адміністрації президента часів віктора януковича андрій портнов 3 червня виїхав з України через пункт пропуску у Закарпатській області.
Про це повідомляють журналісти-розслідувачі «Схем».
За даними джерел «Схем», портнов виїхав до Угорщини через пункт пропуску для автомобілів «Чоп (Тиса)».
«Схеми» звернулися до прикордонників із запитом. Журналісти просили пояснити, на яких підставах 48-річний андрій портнов залишив Україну, адже виїзд чоловіків під час воєнного стану обмежений.
У відповідь на запит у Держприкордонслужбі повідомили, що не нададуть відповіді, оскільки «зміст запиту стосується надання персональних даних, що регламентується Законом України «Про захист персональних даних».
Також «Схеми» звернулись із запитом до Служби безпеки України з проханням повідомити, чи досліджують у службі діяльність андрія портнова, зокрема його зв’язки з росією. Відповідь від СБУ ще не надійшла.
- Портнов працював у Адміністрації президента Януковича з 2011 до 2014 рік. Він активно виступав проти Майдану і незабаром утік у росію, а звідти переїхав до Австрії. З 2014 по 2015 рік портнов перебував у списку санкцій ЄС щодо осіб, причетних до присвоєння держкоштів та порушень прав людини.
- Портнов виступав за амністію бійців «Беркута», а також погрожував журналістам та активістам. У 2018 році щодо портнова СБУ відкрила справу про держзраду, за що на службу подали до суду.
- У грудні 2021 року США ввели проти портнова санкції.