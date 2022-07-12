«Схеми»: Колишній заступник голови адміністрації януковича портнов виїхав з України

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Facebook / Андрей Портнов

Колишній перший заступник глави Адміністрації президента часів віктора януковича андрій портнов 3 червня виїхав з України через пункт пропуску у Закарпатській області.

Про це повідомляють журналісти-розслідувачі «Схем».

За даними джерел «Схем», портнов виїхав до Угорщини через пункт пропуску для автомобілів «Чоп (Тиса)».

«Схеми» звернулися до прикордонників із запитом. Журналісти просили пояснити, на яких підставах 48-річний андрій портнов залишив Україну, адже виїзд чоловіків під час воєнного стану обмежений.

У відповідь на запит у Держприкордонслужбі повідомили, що не нададуть відповіді, оскільки «зміст запиту стосується надання персональних даних, що регламентується Законом України «Про захист персональних даних».

Також «Схеми» звернулись із запитом до Служби безпеки України з проханням повідомити, чи досліджують у службі діяльність андрія портнова, зокрема його зв’язки з росією. Відповідь від СБУ ще не надійшла.