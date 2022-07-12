ООН прогнозує, що восени населення Землі сягне 8 мільярдів

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Вже у листопаді населення Землі вперше в історії сягне 8 мільярдів осіб.

Про це агентство Сіньхуа.

«Швидкість приросту населення — найнижча з 1950-го. Вона впала у 2020-му нижче 1%», — пише агентство з посиланням на прогноз ООН.

Організація вважає, що до 2030 року населення планети може досягти 8,5 млрд, до 2050 — 9,7 млрд, а у 2080-х роках сягнути піку в 10,4 млрд. Понад половину приросту до 2050 року забезпечуватимуть країни на південь від Сахари.

При цьому Індія має обійти Китай за кількістю населення вже у 2023-му. «Більшу частину прогнозованого приросту до 2050-го буде сконцентровано у восьми країнах: Демократичній Республіці Конго, Єгипті, Ефіопії, Індії, Нігерії, Пакистані, Філіппінах та Танзанії», — пише агентство.