Ердоган після путіна подзвонив Зеленському. Вони обговорили «зерновий коридор»

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Президент Туреччини Реджеп Ердоган зателефонував Володимиру Зеленському після розмови з президентом рф путіним. Лідери країн обговорили питання безпечних коридорів для експорту українського зерна Чорним морем, про що Ердоган спілкувався і з путіним.

Про це повідомляє адміністрація турецького лідера.

Ердоган і Зеленський обговорили питання війни росії проти України. Турецький лідер заявив, що розвʼязання проблеми війни «у будь-якому разі відбудеться дипломатичним шляхом», і запевнив, що Анкара готова запропонувати будь-яку підтримку, зокрема посередництво.

Щодо зернових коридорів, то Ердоган заявив, що Туреччина продовжує працювати над розробленим ООН планом постачання українських зернових продуктів на світовий ринок.

Зеленський у відповідь заявив, що Туреччина і Україна разом повинні запобігати вивезенню українського зерна росіянами.