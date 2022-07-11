Посли країн G7 нагадали Україні про критичну важливість призначення керівника САП

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Посли країн «Великої сімки» нагадали Києву про критичну важливість призначення керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Відповідне звернення було опубліковане німецьким головуванням у групі послів G7 у Києві.

«Як ми обговорили з віцепремʼєр-міністром Ольгою Стефанішиною 7 липня, посли G7 повторюють, що своєчасне призначення керівника САП є критично важливим для зміцнення антикорупційних інституцій України», — йдеться у повідомленні.

Призначення голови САП і керівника Національного антикорупційного бюро є умовою збереження статусу кандидата на вступ до Євросоюзу. Про необхідність призначення керівника САП заявляла у Верховній Раді голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

1 липня Володимир Зеленський казав, що конкурс на посаду директора Національного антикорупційного бюро оголосять найближчими днями або тижнями.