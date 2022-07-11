Посли країн G7 нагадали Україні про критичну важливість призначення керівника САП
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»
Посли країн «Великої сімки» нагадали Києву про критичну важливість призначення керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Відповідне звернення було опубліковане німецьким головуванням у групі послів G7 у Києві.
«Як ми обговорили з віцепремʼєр-міністром Ольгою Стефанішиною 7 липня, посли G7 повторюють, що своєчасне призначення керівника САП є критично важливим для зміцнення антикорупційних інституцій України», — йдеться у повідомленні.
Призначення голови САП і керівника Національного антикорупційного бюро є умовою збереження статусу кандидата на вступ до Євросоюзу. Про необхідність призначення керівника САП заявляла у Верховній Раді голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
1 липня Володимир Зеленський казав, що конкурс на посаду директора Національного антикорупційного бюро оголосять найближчими днями або тижнями.
- Конкурсна комісія вже майже два роки не може обрати нового голову САП, причиною цього стали внутрішні конфлікти та імовірний «тиск влади». При цьому двох кандидатів на посади голови САП і заступника голови все-таки визначили. За балами головою САП має стати детектив НАБУ Олександр Клименко, а його заступником — прокурор Андрій Синюк. Але комісія ніяк не може затвердити фінальні результати.
- Президент Володимир Зеленський ще у вересні минулого року пообіцяв президенту США Джо Байдену, що САП отримає нового керівника до кінця 2021 року, така ж обіцянка міститься в меморандумі України з МВФ.
- Активісти звинувачують у затягуванні та зриві конкурсу членів комісії від Верховної Ради, яких нібито контролює заступник голови Офісу президента Олег Татаров. Вони вважають, що Татаров намагається зірвати конкурс, тому що в ньому перемагає детектив НАБУ Олександр Клименко. Саме він керував слідством у справі ексдиректора «Укрбуду» Максима Микитася, в якій фігурував і Татаров.