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Колишній нардеп євген балицький, якого росіяни призначили «головою» окупованої частини Запорізької області, курує розкрадання зерна. Для його викрадення і вивозу з області росіяни створили «державну унітарну компанію», діяльність якої контролює балицький.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

Для створення зернової інфраструктури окупанти захопили припортовий елеватор підприємства «Нова хортиця» в Бердянську, завантажувальний комплекс «Аскет Шиппінг» у порту Бердянськ, а також елеватори підприємств «Кернел», «Оптімус» та інших зернотрейдерів. Перше судно під завантаження мало прибути 10 липня. 17 липня очікується прибуття судна Zhibek Zholy, яке вже вивозило крадене зерно з Бердянська і було відпущене Туреччиною.

Компанія окупантів встановила дуже низькі ціни на сільгосппродукцію, що не влаштовує сільгоспвиробників. Через це вони намагаються не продавати врожай, а зберігати його в сховищах. Якщо вільних сховищ немає, їм доводиться тримати продукцію у не пристосованих для цього приміщеннях.

Зрадник балицький уже заявив, що жителі можуть бути поділені на тих, хто підтримує росію та залишаться у своїх домівках, та інших, які мають виїхати з території регіону.