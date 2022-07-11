Кількість загиблих від удару по Часовому Яру зросла до 24 людей

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Станом на 13:55 кількість загиблих від удару по Часовому Яру (Донецька область) зросла до 24 людей.

Держслужба з надзвичайних ситуацій повідомляє, що з-під завалів врятували дев’ятеро людей. «Візуально спостерігаються тіла 5 загиблих», — додали у ДСНС.

Рятувальники продовжують пошукові роботи на місці зруйнованого п’ятиповерхового житлового будинку.