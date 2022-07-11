Південна Корея зафіксувала артилерійські постріли з боку КНДР
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
-
Військові Південної Кореї виявили постріли північнокорейських реактивних систем залпового вогню.
Про це повідомляє Reuters.
Начальник штабу армії Південної Кореї повідомив, що постріли зафіксували після 18:00. Він додав, що військові посилили спостереження та підвищили рівень бойової готовності.
Південна Корея розробляє систему протиповітряної оборони вартістю $2,6 мільярда, яка схожа на ізраїльський «Залізний купол», для захисту від арсеналу далекобійних гармат і ракет КНДР. Адже значна частина території навколо столиці Південної Кореї Сеула, де живе близько половини населення країни, знаходиться в зоні дії гармат великої дальності та реактивних систем залпового вогню Північної Кореї.
США уже розмістили близько 28 500 військових у Південній Кореї. Країни проводять спільні військові навчання, щоб дати відсіч у разі нападу КНДР. Союзники також провели власні ракетні навчання у відповідь на запуски ракет з Північної Кореї.
- У травні Північна Корея випустила три ракети, в тому числі одну, яка вважається найбільшою міжконтинентальною балістичною ракетою, після того як президент США Джо Байден завершив поїздку в Азію, під час якої він погодився на нові заходи для стримування ядерної держави.
- Очільник Північної Кореї Кім Чен Ин також заявляв, що хоче прискорити розвиток ядерного арсеналу країни.