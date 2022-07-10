У Зеленського заявили, що претензії членкині Конгресу США до голови ОП Єрмака — це «справа американців»
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- Костя Андрейковець
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Пресслужба Офісу президента України
Речник президента України Сергій Никифоров заявив, що Володимир Зеленський не отримував звернень членкині Конгресу США Вікторії Спартц щодо необхідності «вирішити проблему» керівника Офісу президента Андрія Єрмака.
У коментарі «Суспільному» він сказав, що претензії Спартц поки що є «справою американців».
«Це справа американської депутатки і американського президента. Дамо їм самим розібратися. Там звучать якісь звинувачення. Якщо Вікторія Спартц має докази своїх звинувачень, нехай оприлюднює їх. Поки, окрім звинувачень однієї із сотень цих депутатів, ми нічого не почули», — заявив Никифоров.
- 8 липня членкиня Палати представників США Вікторія Спартц звернулася з листом до президента США Джо Байдена про необхідність перевірити так звані «російські зв’язки» очільника Офісу президента Андрія Єрмака.
- Речник МЗС України Олег Ніколенко порадив їй «полишити спроби заробити собі додатковий політичний капітал на безпідставних спекуляціях довкола теми війни».
- Наступного дня Спартц опублікувала список претензій до Єрмака. Також вона заявила, що президент Володимир Зеленський «повинен вирішити проблему» Єрмака і закликала МЗС України серйозно ставитися до її заяв.
- Український конгресовий комітет Америки і співголова групи підтримки України в Конгресі США Марсі Каптур засудили Спартц, заявивши, що вона необачно підіграє путіну.