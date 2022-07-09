Зеленський звільнив голову Херсонської області Геннадія Лагуту

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Президент Володимир Зеленський звільнив Геннадія Лагуту з посади голови Херсонської обласної державної адміністрації.

Про це йдеться у відповідному указі.

Лагуту звільнили на підставі поданої ним заяви. Обовʼязки голови Херсонської ОДА покладені на Дмитра Бутрія. Він є заступником голови ОДА та вже керував областю — із квітня по червень 2019 року.