В американському штаті Нью-Йорк перевірятимуть соцмережі претендентів на зброю
- Автор:
- Анна Холоднова
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Scott Olson / Getty Images
Американський штат Нью-Йорк впроваджує нову стратегію перевірки претендентів на отримання дозволу на зброю.
Про це пише Associated Press.
Люди, які хочуть носити зброю, повинні будуть надати списки своїх акаунтів у соціальних мережах для перевірки їхнього «характеру та поведінки». Ця вимога була включена в закон, ухвалений минулого тижня. Він набуде чинності у вересні. Оновлений закон підписала губернатор Кеті Гокул. Вона зазначила, що зловмисники іноді повідомляють у мережі про свій намір завдати шкоди іншим.
Але в декого вже зʼявилися сумніви щодо конституційності таких дій.
Наприклад, виконавчий директор Асоціації шерифів Нью-Йорка Пітер Кехо вважає, що цей закон порушує Другу поправку, яка гарантує право громадян на вільне зберігання та носіння вогнепальної зброї.
За його словами, хоча заявники повинні вказувати свої акаунти в соцмережах, він не думає, що місцеві чиновники обов’язково будуть їх дивитися. До того ж, шерифи не отримали додаткових грошей або персоналу для обробки цих даних.
«Я думаю, що це було б неконституційним втручанням у приватне життя», — сказав Кехо.
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