У росії заявили про завершення підготовки «заходів у відповідь» на припинення транзиту до Калінінграда

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Марієнко Андрій / УНІАН

У російському МЗС повідомили, що вже завершили підготовку заходів у відповідь на блокаду Калінінграда. Там знову вимагають негайно розблокувати транзит товарів до російського регіону.

Про це заявила речниця МЗС рф марія захарова, пише Интерфакс.

За її словами, росія готова вжити цих заходів у найближчі дні, якщо ситуація не стабілізується.

«Ще раз попереджаємо, що якщо найближчими днями ситуація не стабілізується, то Росія вживе щодо Литви та Євросоюзу жорстких заходів, підготовку яких уже завершено. Вирішення проблеми надто затяглося», — зазначила вона.

За її словам, російські економічні оператори вже несуть збитки через запроваджену Литвою заборону на транзит підсанкційних товарів до Калінінграда. У МЗС рф закликали Євросоюз негайно знайти рішення цієї проблеми.