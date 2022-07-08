У росії заявили про завершення підготовки «заходів у відповідь» на припинення транзиту до Калінінграда
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Марієнко Андрій / УНІАН
У російському МЗС повідомили, що вже завершили підготовку заходів у відповідь на блокаду Калінінграда. Там знову вимагають негайно розблокувати транзит товарів до російського регіону.
Про це заявила речниця МЗС рф марія захарова, пише Интерфакс.
За її словами, росія готова вжити цих заходів у найближчі дні, якщо ситуація не стабілізується.
«Ще раз попереджаємо, що якщо найближчими днями ситуація не стабілізується, то Росія вживе щодо Литви та Євросоюзу жорстких заходів, підготовку яких уже завершено. Вирішення проблеми надто затяглося», — зазначила вона.
За її словам, російські економічні оператори вже несуть збитки через запроваджену Литвою заборону на транзит підсанкційних товарів до Калінінграда. У МЗС рф закликали Євросоюз негайно знайти рішення цієї проблеми.
- 18 червня влада Литви запровадила заборону на залізничний та автомобільний транзит підсанкційних товарів через свою територію в Калінінградську область росії. Заборона торкнулася вугілля, металів, цементу, деревини, будівельних матеріалів і високотехнологічних виробів. За словами губернатора Калінінградської області, під заборону потрапили 40—50% усіх вантажів. У МЗС Литви заявили, що обмеження запровадили після консультації з Єврокомісією та під її керівництвом.
- У відповідь росія почала погрожувати Литві, а в Калінінградській області розпочалися військові навчання. Секретар ради безпеки рф патрушев заявив, що кремль найближчим часом відповість на «блокаду» області, а жителі Литви «серйозно відчують на собі наслідки цих заходів».
- Der Spiegel із посиланням на джерела в Єврокомісії пише, що в ЄС планують дозволити росії транзит підсанкційних товарів до Калінінградської області, але тільки в обсягах, сумірних з поставками до вторгнення в Україну.