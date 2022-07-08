Кая Каллас йде з посади премʼєр-міністра Естонії

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EU2017EE Estonian Presidency / Flickr

Премʼєр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що йде у відставку.

Про це повідомляє Delfi.

Члени політичної партії Isamaa неодноразово заявляли, що приєднаються до коаліції, якщо Кая Каллас піде з посади премʼєр-міністра. Переговори закінчилися коаліційною угодою. Проте в розмові із журналістами Каллас зазначила, що Isamaa не вимагала її відставки.

«Я сама внесла цю пропозицію, адже якби я просто призначала нових міністрів, було б багато галасу та невдоволення», — сказала вона і додала, що для цього необхідно скликати парламент.

Кая Каллас сказала, що сформувати новий уряд хочуть якнайшвидше, але скликати парламент може бути складно, оскільки почалися літні канікули.