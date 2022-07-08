С-400, танки та БМП. Аналітики опублікували супутниковий знімок аеродрому «Зябровка», який білорусь віддала росії.

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Аналітики опублікували супутниковий знімок білоруського аеродрому «Зябровка», що під Гомелем, який наразі під контролем росіян.

Оборонний аналітик Кондар Музика опублікував у Twitter супутникові знімки, які зробила компанія Rochan Consulting 20 червня 2022 року. Моніторингова група «Беларускі Гаюн» зазначає, що знімки вказують на невелике збільшення кількості військової техніки на аеродромі.

На фото можна помітити дивізіон з 10 одиниць зенітно-ракетних комплексів С-400 «Тріумф», дві одиниці зенітного комплексу «Панцирь-С1» на насипах ґрунту, а також радари і радіолокатори підсвічування та наведення. Поруч із ним, під маскувальною сіткою, розташований апаратний контейнер для операторів.

Окрім того, на аеродромі з’явилися бронемашини піхоти і танки, які прикопані та замасковані.

Моніторингова група зазначає, що за фото можна зробити висновок: розташування цієї техніки не зазнало суттєвих змін від квітня 2022 року. Водночас С-400 побільшало на дві одиниці.