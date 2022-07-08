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Петиція про заборону офлайн-навчання до кінця війни набрала необхідну кількість підписів. Далі її розгляне Зеленський

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Марієнко Андрій / УНІАН

Петиція про заборону очного навчання у всіх навчальних закладах до закінчення воєнного стану набрала необхідну кількість підписів — 25 тисяч. Далі її має розглянути президент України Володимир Зеленський.

Петицію підписали щонайменше 26 600 людей. Її автор — Марія Горшенева. У тексті петиції вона пише:

Нагадаємо, що уряд рекомендує школам розпочати з 1 вересня навчання в офлайн-форматі, а університетам, крім перших курсів, — з 15 серпня. Місцева влада повинна організувати навчання з евакуації учнів до сховищ та уроки з безпеки, створити візуалізацію шляху до укриттів, забезпечити у сховищах всі умови для перебування та навчання. Також у кожному освітньому закладі має бути тривожна кнопка на випадок надзвичайної ситуації.