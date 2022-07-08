У БЕБ розповіли деталі щодо виграних тендерів російськими компаніями. З ними уклали угод на 65 млн грн

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Death to Stock

Бюро економічної безпеки розкрило подробиці щодо тендерів, які з початку війни виграли 83 компанії країн-агресорів.

Аналітики БЕБ встановили, що 83 підприємства, бенефіціари яких пов’язані з росією та білоруссю, від початку повномасштабної війни брали участь у закупівлях за державні кошти — з ними уклали понад 400 угод на загальну суму близько 65 мільйонів гривень.

До прикладу, одна з компаній уклала угоду на постачання електророзподільних кабелів, запасних частин до генераторів, двигунів, залізничного транспорту на суму понад 27,8 мільйона гривень. Інша уклала угоду на послуги з доступу та підтримки хмарного сховища даних вартістю 7,7 мільйона гривень.

Бюро економбепеки хоче анулювати ці тендери та наполягає на тому, щоб законодавчо заборонити російському бізнесу доступ до національної економіки, оскільки він несе загрозу безпеці держави.