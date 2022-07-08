Мер Чернігова заявив про політичні атаки з боку підлеглих Зеленського. Він звернувся до президента
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
Facebook / Владислав Атрошенко
Мер Чернігова Владислав Атрошенко звернувся до президента Володимира Зеленського через ймовірні намагання «усунути» його з посади.
У своєму зверненні він заявив, що підлеглі Зеленського намагаються відсторонити його, оскільки «їм заважає мер, якого підтримали майже 80% виборців, і який говорить правду та захищає інтереси чернігівців, а не чиновників».
«В хід йдуть усі засоби: заборона візитів за кордон, привіти через силовиків, інформаційні атаки, блокування роботи та багато іншого. Але всі ці дії шкодять, перш за все, Чернігову та Україні», — заявив Атрошенко.
Він просить Зеленського втрутитися в ситуацію і зупинити «політичну атаку». Хто саме стоїть за атаками на нього, Атрошенко не сказав.
- 2 липня Атрошенко повідомив, що його вдруге не пропустили за кордон (перший раз 19 червня). Він їхав на конференцію у Швейцарію, яка була присвячена відновленню України. Тоді він казав, що пов’язує заборону з політичною атакою з боку одного зі співробітників Офісу президента.
- У відмові Атрошенку було вказано, що він не має підстав на перетин кордону згідно із законом Про мобілізацію та не надав відповідних документів. Мер казав, що йому не роз’яснили причини відмови і він має лист-запрошення на конференцію.
- Після цього заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко натякнув Атрошенку, що «деякі мери» можуть позбутися посад. «Мери деяких міст обурюються, що їх не випускають за кордон. По-перше, нагадую для тих, хто забув: в Україні триває війна. Особливо це стосується прикордонних регіонів та тих, що ще зовсім нещодавно були окупованими. Небезпека не минула. Займіться вже громадами, щоб вас нарешті побачили люди, а ви — їхні проблеми. Для тих, для кого сигнал не зрозумілий, знайдуться інші шляхи, як допомогти громадам і містам. Без вас», — писав у Telegram Тимошенко.