NASA офіційно засудило росію за розгортання на МКС прапорів терористів «лднр»
- Автор:
- Софія Телішевська
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Billy Brown / Flickr
Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) засудило вчинок російських космонавтів, які розгорнули на МКС прапори терористичних організацій «лднр».
Про це повідомляє The Verge.
«NASA рішуче засуджує росію за використання Міжнародної космічної станції в політичних цілях для підтримки її війни проти України, що принципово суперечить основній функції станції серед 15 країн-учасниць — просувати науку і розвивати технології в мирних цілях», — заявила речниця NASA Джекі МакГіннес.
- У понеділок, 4 липня, «Роскосмос» опублікував фото російських космонавтів, які розгорнули на Міжнародній космічній станції прапори «днр» і «лнр». Таким чином вони відсвяткували окупацію Луганщини та захоплення військами росії Лисичанська — останнього великого міста області.