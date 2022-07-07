Україну запросили до митних Конвенцій про процедуру спільного транзиту. Що це означає?

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Україну запросили до Конвенції про процедуру спільного транзиту та до Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами (NСTS). Це є складовою ухвалення митного безвізу України з країнами Європейського регіону.

«Незважаючи на воєнний стан, Мінфін продовжує втілювати у життя реформу митниці. Ми маємо на меті перетворити українську митницю на максимально зручний сервіс для нашого бізнесу. І NСTS дозволить зробити це, прискоривши проходження товарів через кордон. Митний безвіз — це можливість швидкого переміщення товарів між 36-ма країнами Європейського регіону», — зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Тепер український бізнес зможе користуватися такими перевагами та спрощеннями:

одна транзитна декларація та одна гарантія для переміщення товарів між 36 країнами (з країнами ЄС і ще з Великою Британією, Туреччиною, Сербією, Північною Македонією, Ісландією, Норвегією, Ліхтенштейном та Швейцарією).

авторизовані підприємства зможуть відправляти та отримувати товари на своєму підприємстві без заїзду на митні термінали;

українські фінансові гарантії діятимуть ще у 35 країнах світу.

Розпочати міжнародне застосування NCTS Україна зможе вже наприкінці 2022 року. Цьому має передувати ухвалення Радою законопроєкту № 7420 та законопроєктів про приєднання до двох конвенцій, здійснення всіх відповідних міжнародних процедур.

Що означає «митний безвіз»?

«Митний безвіз» передбачає, що українські експортери товарів до Європи зможуть робити це значно швидше, не затримуючись на митницях та не оформлюючи додаткові документи. Фактично, вони зможуть оформити транзитні декларації одразу в Україні і з ними безперешкодно їхати до Євросоюзу.