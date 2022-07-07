Прем’єр Британії Борис Джонсон призначив нових членів уряду
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Dan Kitwood / Getty Images
Премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, який відмовився йти у відставку попри заклики низки міністрів і депутатів, призначає нових членів уряду.
Про це пишуть The Telegraph, ВВС і Sky News.
Джонсон призначає нових міністрів замість тих, які подали у відставку.
Кіт Мальтхаус став головою герцогства Ланкастер, найвищим міністром в уряді після прем’єр-міністра. Грег Кларк став новим секретарем у справах спільнот. Джеймс Клеверлі стане новим міністром освіти, а сер Роберт Бакленд — секретарем Уельсу. Шайлеша Вара була призначена секретарем по Північній Ірландії після відставки Брендона Льюїса.
Британські ЗМІ вказують, що таким чином Джонсон хоче залишитися на посаді прем’єра у ролі виконувача обов’язків до жовтня. Як пишуть журналісти, він продовжить виконувати обов’язки прем’єра до виборів голови владної Консервативної партії восени.
Лідер лейбористів сер Кейр Стармер вже заявив, що Джонсону не можна дозволяти залишатися на своїй посаді, і він має бути негайно звільнений. Він пригрозив запуском процедури вотуму недовіри, якщо Джонсон не піде добровільно.
- У Великій Британії не вщухає критика на адресу Джонсона, його намагаються змусити піти у відставку з посади премʼєра. Премʼєра звинувачують у неефективній політиці на тлі кризи після пандемії коронавірусу та війни в Україні. 6 червня члени Консервативної партії Великої Британії провели голосування щодо вотуму недовіри премʼєр-міністру Борису Джонсону через результати розслідування стосовно вечірок, які влаштовувалися в офісі премʼєра під час карантину. Слідчі визначили, що у 2020 та 2021 роках в офісі проводили вечірки без дотримання карантинних заходів, які уряд запровадив у всій країні через коронавірус. Учасникам виписали штрафи. Джонсон визнав свою провину, вибачився та повідомив про готовність сплатити штраф. За результатами голосування премʼєр-міністр отримав вотум довіри, хоча й ризикував його втратити, й у відставку не пішов.
- За місяць знову спалахнув скандал — через призначення на близьку до Джонсона посаду Крістофера Пінчера, якого звинуватили в домаганні до двох колег. Існують версії, що сам Джонсон знав про це, але все одно призначив Пінчера. Британський премʼєр знову публічно вибачився за таке рішення, але наголосив, що у відставку не піде.
- 3 5 липня від Джонсона пішли понад 50 членів його кабінету і високопосадовців. Багато з них критикували Джонсона за низку скандалів.