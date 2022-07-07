Борис Джонсон звільнив міністра, який першим виступив проти нього
- Автор:
- Софія Телішевська
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Getty Images / «Бабель»
Премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон звільнив міністра житлового забезпечення Майкла Гове, який першим висловив незгоду з лідерством Джонсона.
Про це пише Sky News.
«Пан Гове був одним із перших членів уряду, який висловив своє невдоволення тим, що премʼєр-міністр залишається на своїй посаді», — зазначило видання.
Джонсон і Гове мали непрості відносини після того, як під час виборів глави Консервативної партії у 2016 році Гове відкликав свою підтримку Джонсона та висунув власну кандидатуру.
- У Великій Британії не вщухає критика на адресу Джонсона, його намагаються змусити піти у відставку з посади премʼєра. Премʼєра звинувачують у неефективній політиці на тлі кризи після пандемії коронавірусу та війни в Україні. 6 червня члени Консервативної партії Великої Британії провели голосування щодо вотуму недовіри премʼєр-міністру Борису Джонсону через результати розслідування стосовно вечірок, які влаштовувалися в офісі премʼєра під час карантину. Слідчі визначили, що у 2020 та 2021 роках в офісі проводили вечірки без дотримання карантинних заходів, які уряд запровадив у всій країні через коронавірус. Учасникам виписали штрафи. Джонсон визнав свою провину, вибачився та повідомив про готовність сплатити штраф. За результатами голосування премʼєр-міністр отримав вотум довіри, хоча й ризикував його втратити, й у відставку не пішов.
- За місяць знову спалахнув скандал — через призначення на близьку до Джонсона посаду Крістофера Пінчера, якого звинуватили в домаганні до двох колег. Існують версії, що сам Джонсон знав про це, але все одно призначив Пінчера. Британський премʼєр знову публічно вибачився за таке рішення, але наголосив, що у відставку не піде.
- У Великій Британії з вечора 5 липня вже щонайменше 15 міністрів кабінету Бориса Джонсона пішли у відставку та розкритикували премʼєра. Вони зазначили, що уряд не може зараз функціонувати, і закликали Джонсона «по-хорошому» піти у відставку.