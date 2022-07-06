Події 6 липня в огляді «Бабеля»: росія не окупувала всю Луганщину, а Генштаб поки не обмежує виїзд з області

Новини

Від самого початку повномасштабної війни росії проти України «Бабель» щодня веде текстовий онлайн подій та оперативно інформує про головні новини в Telegram-каналі. Ми також робимо щоденний дайджест найголовніших подій дня на випадок, якщо ви не мали змоги стежити за онлайном.

Уночі росія знову обстріляла Харків. У Новобаварському районі сильно зруйнована адмінбудівля, у Слобідському російська ракета впала на відкриту місцевість неподалік житлового масиву. Уранці бійці зенітного ракетного підрозділу збили дві російські крилаті ракети над Миколаївською областю, третя ракета вдарила по житлових будинках і кавʼярні села Нечаяне, одна людина загинула. Росіяни намагалися завдати по Одещині ракетного удару. З літака Су-35 з Чорного моря вилетіла ракета Х-31, проте її збила система ППО. Також ракети випустили з російського підводного човна, що перебуває в акваторії Чорного моря. В окупованому Херсоні в районі залізничного вокзалу горять російські військові склади, цьому передував вибух.

Російська армія не вийшла на адміністративні кордони Луганської області — у двох населених пунктах досі тривають бої. Про це повідомив глава Луганської ОДА Сергій Гайдай.

На захопленій частині Херсонської області російські окупанти змушують родичів викрадених людей писати заяви на отримання паспорта рф. Про це повідомив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.

Російські пропагандисти активно поширюють фейк про те, що знищили HIMARS. Звісно, це неправда. Угруповання Об’єднаних сил наголосило, що HIMARS зараз завдають нищівних ударів по стратегічно важливих пунктах росіян — в окупантів колосальні втрати техніки й особового складу.

У боях за Лисичанськ загинув командир білоруського батальйону «Волат» із позивним «Брест». Ще двоє білорусів, які воювали на боці України, потрапили в полон.

Генеральний штаб України скасовує рішення про видачу військовозобовʼязаним дозволів на виїзд з області та відправить його на допрацювання. Оновлений документ розроблять на основі змін до законів України, які регулюють переміщення людей в умовах воєнного стану. Залужний зазначив, що наявна законодавча база не враховує реалій сьогодення і не забезпечує ефективну мобілізацію.

Премʼєр-міністр Ірландії Міхол Мартін прибув до Києва. Під час візиту він провів кілька зустрічей, щоб підтвердити солідарність Ірландії з українською владою. Він підкреслив, що Ірландія надаватиме підтримку Україні на шляху до повноправного членства в ЄС. Також Мартін відвідав Бородянку, Бучу та Ірпінь, які постраждали від нападу росіян.

Угорщина відмовилася брати участь у поставках західної зброї Україні, щоб не наражати на небезпеку російських обстрілів угорців, які проживають на Закарпатті. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто.

Товари для росіян на архіпелагу Шпіцберген, які кілька тижнів тримали на кордоні з Норвегією, усе ж пропустили. Два контейнери з товарами пропустили через норвезький кордон 2 липня, а 5 липня їх доставили до населеного пункту Лонг’їр у провінції Свальбард.