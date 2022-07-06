Зеленський запевнив, що жодних конфліктів між Офісом президента і Генштабом немає
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- Олексій Ярмоленко
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Офіс президента / Telegram
Президент Володимир Зеленський запевнив, що жодних конфліктів між Офісом президента і Генеральним штабом немає. Вони працюють разом для перемоги у війні.
Про це він заявив на пресконференції з ірландським премʼєром Міхалом Мартіном, пише Укрінформ.
«Щодо непорозуміння, ніякого непорозуміння у нас немає. У нас війна, і ми повинні працювати однією командою. Так ми й працюємо. Якщо є якась неузгодженість або непогодженість, треба виправляти ці помилки. Вони дрібні, я вважаю, проти тієї міцності, яку демонструють наша держава, народ України, наші ЗСУ», — зазначив Зеленський.
За його словами, під час доповіді щодо рішення про запровадження довідок від військкомату для чоловіків, щоб пересуватися між областями, розібралися з деталями. Зеленський зазначив, що ці деталі вказують на те, що рішення ухвалили неправильно, тому його скасують.
- 5 липня Генеральний штаб України підтвердив інформацію про те, що на період воєнного стану розробили Порядок надання дозволів українцям, які перебувають на військовому обліку, на виїзд за межі області проживання. Дозвіл видає військкомат на термін від 30 діб до року залежно від категорії людини. Генштаб ще розглядає нюанси щодо людей, які систематично перетинають адміністративні межі у звʼязку зі службовою чи особистою необхідністю.
- На це відреагував президент Володимир Зеленський: попросив не ухвалювати таких рішень без нього та підготувати доповідь про необхідність цих довідок. Наступного дня норму скасували.