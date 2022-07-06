Канцлер Олаф Шольц: Німеччина готова надати Україні довгострокові гарантії безпеки

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PES Communications / Flickr

Німеччина готова надати Україні довгострокові гарантії безпеки — їх деталі обговорюються в рамках країн «Великої сімки» у консультації з Києвом.

Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц під час виступу у Бундестазі.

Шольц конкретно не роз’яснив, що це за гарантії, але зазначив, що вони не можуть бути аналогічними положенням 5 статті договору НАТО про колективну оборону (автоматична військова допомога у разі нападу на країну НАТО). За його словами, ці гарантії повинні бути адаптовані до «конкретної ситуації».

Канцлер пояснив, що завжди можна покладатися на «високоефективні санкції».