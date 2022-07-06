Вадим Новинський вирішив скласти повноваження народного депутата
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Вадим Новинский / Facebook
Вадим Новинський вирішив скласти повноваження народного депутата і зосередитись на гуманітарних проєктах. Про це він повідомив у середу, 6 липня.
«Я ухвалив рішення скласти повноваження народного депутата України та зосередитись на гуманітарних проєктах, на розвитку національної економіки, служінні Українській Православній Церкві та на відновленні зруйнованих храмів», — заявив Новинський. Після війни він обіцяє допомогти відновити місто Маріуполь.
Новинський повідомив, що його команда вже працює над тим, щоб забезпечити населені пункти України автомобілями швидкої допомоги, медичними препаратами і продуктами. Попереду — реалізація програм із повоєнного відродження України та її економіки, відновлення заводів та інфраструктури.
- Вадим Новинський — депутат від «Опозиційного блоку». Він входить у першу десятку найбагатших українців за версією Forbes. Його статки оцінюють в $1,4 мільярда. Новинський є засновником фінансово-промислової групи «Смарт-Холдинг» і власником пакета акцій компанії «Метінвест». 23 квітня 2020 року стало відомо, що предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрій висвятив Новинського на диякона. Про наміри піти з політики Новинський заявляв ще у 2021 році, адже політика «не приносила мир у душу».
- Новинський народився в росії — у Санкт-Петербурзі. Колишній президент України віктор янукович надав йому громадянство України у травні 2012 року, напередодні дня народження російського бізнесмена. Указ містив формулювання «за видатні заслуги перед Україною».